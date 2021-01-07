Володин заявил о кризисе политической системы США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе. По словам спикера, стандарты, навязываемые Вашингтоном, будут подвергнуты переоценке.

"События в США требуют серьезного анализа и оценки, - заявил Володин, которого цитирует сайт Госдумы. - Но уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе. После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии стало бессмысленным".

В связи с этим глава нижней палаты сделал вывод, что "мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру". Он также отметил, что тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, "тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемыми за передовые".

Согласно наблюдениям спикера, по всем направлениям политической жизни США наблюдается раскол: в различных социальных группах, партиях, в стране в целом. "Причин много: обострившиеся национальные и расовые проблемы, разъединяющая страну история гражданской войны, несправедливая социальная система, неэффективная система здравоохранения", - считает Володин.

Он добавил, что политическая система США не только закрыта, но и застыла в своем развитии порядка 70 лет. Две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению страной другие политические силы, напомнил спикер.

Начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов, констатировал Володин. Их причинами послужили оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан. Дополнительные проблемы, добавил парламентарий, создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. "Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми", - добавил Володин.

Спикер резюмировал, что избирательная система США стала набором устаревших инструментов, абсолютно не соответствующих сегодняшним реалиям. Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения, считает он.

"И это далеко не первые выборы, подтверждающие его архаичность, - заявил глава нижней палаты. - Отсутствием прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию. Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии - человеческим жертвам".

Володин считает, что США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. России же, по его словам, важно, чтобы одна из мощнейших экономик мира быстрее решила внутренние политические проблемы и начала строить свою политику, основанную на невмешательстве в дела других суверенных государств. "Иное для современного мира неприемлемо", - подчеркнул председатель Госдумы.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.