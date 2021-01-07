Зачем в салоне автомобиля нужны ручки на потолке со стороны водителя

Ручки, монтирующиеся на потолочной панели над проемами дверей, нужны в большей степени пассажирам, чем водителю. Однако в подавляющем большинстве моделей такие поручни устанавливают и над шоферским проемом. Разберемся, зачем это делается.

Потолочные ручки, они же силовые поручни, они же салонные рукоятки различаются по дизайну и функционалу. Наиболее распространены отгибающиеся ручки с пружинками.

В бюджетных автомобилях чаще всего устанавливают статичные рукоятки, а в премиальных и люксовых моделях - ручки с "микролифтом", обеспечивающие при возвращении поручня в базовое положение (к потолку) плавный ход. У некоторых видов ручек имеется также и бытовая функция - на них присутствуют крючки для одежды.

Зачем нужны такие элементы пассажирам, понятно - за них хватаются те, кому это необходимо при высадке и посадке. Кроме того, за поручни держатся во время "болтанки" где-нибудь на бездорожье или во время резких виражей, а также при быстром торможении. В экстренной же ситуации перед неизбежным ДТП ручка на потолке способна минимизировать травмы. Правда, удерживаясь за такую ручку в экстренных ситуациях пассажир может спровоцировать, скажем, вывих ключицы.

Как бы то ни было, водитель нуждается в таких поручнях в значительно меньшей степени, чем пассажиры по той простой причине, что в его распоряжении имеется руль, который он в ряде случаев использует в том числе и как опору при высадке и посадке. И все же потолочные поручни могут в ряде случаев помочь и водителю. В частности, такая опора незаменима для водителей с ограниченными возможностями, шоферов с избыточным весом и пожилых людей.

Часто поручни используют также для более легкой механической настройки кресла по высоте. Такая история была, к примеру, с дорестайлинговым Renault Duster. Чтобы задать нужную высоту подушки, на кресле там нужно было буквально привстать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг. Соответственно, потолочный поручень был в этом деле отличным подспорьем.

Еще один частный случай - с внедорожниками, фургонами и грузовиками. Ввиду высокого клиренса, а подчас и наличия подножек, поручни нужны водителю для того, чтобы буквально подтягиваться во время посадки. При этом довольно часто такие рукоятки монтируют не на потолке (в противном случае за ними бы пришлось тянуться), а на передних, а иногда и центральных кузовных стойках. При этом в мануалах оговаривается, что хвататься и подтягиваться за рулевое колесо при посадке на водительское место не рекомендуется - так наносится вред рулевому управлению.

Однако, как известно, потолочные ручки устанавливают на заводе не во всех моделях и модификациях. Почему так? Чаще всего отсутствие потолочных поручней связано с конструктивными особенностями и типом кузова. К примеру, в премиальном BMW X6 и некоторых его купеобразных "одноклассниках" потолочные поручни не устанавливают банально из экономии места.

Запас пространства над головой здесь и так не велик (за моду нужно платить), и ручки лишь сократили бы это полезное пространство. Еще одной причиной может быть сдвижная панорамная крыша. Она также съедает часть полезного пространства, и для поручней не остается места.

А, скажем, в некоторых комплектациях Lada Granta отсутствие дверных ручек объясняется другой причиной - элемент не устанавливают для удешевления автомобиля. При этом резьбовые отверстия под обшивкой потолка имеются. Так что неудивительно, что в Сети можно обнаружить множество видеоинструкций для тех умельцев, которые готовы прикрутить недостающий элемент самостоятельно.

Кроме того, достаточно часто поручень отсутствует со стороны водителя по той причине, что вместо него установлен очечник. Это опять-таки опция. В тех исполнениях, где очечника нет, поручень может присутствовать.

Но самой частой причиной отсутствия силового поручня со стороны водителя является унификация производства. У моделей, которые выпускаются в версиях с левым и правым рулем, чтобы не вносить изменения в дизайн салона, инженеры размещают ручки не над всеми дверьми.