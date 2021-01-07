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07.01.2021 15:34
Рубрика: Власть

Жириновский назвал возможные варианты действий Трампа

Текст: Кира Латухина

Президент США Дональд Трамп не провоцировал захват Капитолия, заявил в телеграм-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив тотальную фальсификацию и пренебрежение свободой слова в США.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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"События в США показывают, что хоть демократические институты и продолжают работать, но наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предает вице-президент Майк Пенс. Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шел с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась - и он переметнулся", - заметил Жириновский.

"Дональд Трамп не провоцировал захват Капитолия. Он имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов. То, что это имело место - видел весь мир. Тотальная фальсификация, пренебрежение свободой прессы и свободой слова. Постоянно мешают Дональду Трампу, его банят в социальных сетях. Нет никакого уважения к его должности", - продолжил лидер ЛДПР. Но у Трампа остаются рычаги для воздействия, считает Жириновский: "10 бывших министров обороны четко заявили, что они на стороне президента, он остается верховным главнокомандующим, и при определенных условиях армия может вмешаться во внутреннюю жизнь страны". "Трамп может ввести войска в отдельные штаты, режим чрезвычайного положения, начать пересчет голосов, обратиться в Верховный суд США с тем, чтобы он принял участие в процедуре непризнания итогов выборов", - перечислил политик.

В ближайшие дни у Трампа есть все возможности для сохранения власти и "прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир", убежден Жириновский. Народ США в большинстве за Трампа, для граждан других стран, он - "меньшее зло", в то время как Байден и демократы США - большее. "Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа", - отметил лидер ЛДПР.

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