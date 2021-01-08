6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает. Выступая перед десятками тысяч своих сторонников, собравшихся в Вашингтоне, действующий президент в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными и пообещал не сдаваться, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В результате сторонники Трампа направились к Капитолию, а через некоторое время там начались столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но митингующие все же смогли прорваться в здание. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, многие получили ранения.

Наблюдая за происходящим со стороны, жители других стран недоумевают, как в столице страны свободы и демократии - Соединенных Штатов - мог произойти такой насильственный инцидент. Ведь сами американские политики постоянно поддерживают и способствуют проведению т.н. "цветных революций" на территории других стран.

В июне 2019 года, в связи с внесением поправок в закон об экстрадиции в ОАР в административном районе Сянган произошли беспорядки, в ходе которых их участники также направились к зданию законодательного совета Сянгана. Сегодня у здания Капитолия разворачивается подобный сюжет. Однако в то время американские политики говорили о беспорядках в Сянгане "все нормально", одобряя поведение бунтовщиков и считая такое поведение защитой демократии. Тогда почему же сейчас, когда на их территории разворачивается настоящий блокбастер с элементами боевых искусств, американские политики спешат назвать это бунтом и политическим переворотом, требуя наказать хулиганов по всей строгости закона?

Неудивительно, что житель Ливана Мохамад Сафа в одной из социальных сетей оставил такой интересный комментарий: "Если бы Соединенные Штаты увидели, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, то они бы непременно вторглись бы в Соединенные Штаты и освободили эти Соединенные Штаты от их тирании".

В очередной раз мир увидел двойные стандарты "американской демократии". Так называемая демократия - это не что иное, как инструмент, который американские политики используют, когда им это нужно, и прячут в долгий ящик, когда он им не нужен. А те американские политики, которые преклоняются перед "демократией", на самом деле являются ее нарушителями.

На самом деле жестокий блокбастер на Капитолийском холме не только стал свидетелем банкротства "американской демократии", но и разоблачил междоусобицу американской системы.

Когда ситуация между сторонниками разных партий в Америке накалится до предела и совершенно выйдет из-под контроля, в американском обществе произойдет беспрецедентный раскол. Поэтому американским политикам пора проснуться и подумать о решении своих собственных проблем.