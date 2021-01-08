День космонавтики в год юбилея предложили сделать выходным

Герой России, летчик-космонавт, а ныне заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова предложила сделать 12 апреля - день полета в космос Юрия Гагарина - выходным для всех. Напомним, что нынче, в год 60-летия гагаринского старта, он приходится на понедельник.

Ранее сообщалось о другой инициативе - объявить в России 12 апреля Днем национальной гордости.

"Для национальной гордости, - цитирует РИА Новости депутата Госдумы с космическим прошлым, - есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение: сделать 12 апреля выходным днем - так же, как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа".

Свой космический полет уроженка Приморского края и выпускница МАИ Елена Серова совершила в 2014-2015 годах, став первой из России женщиной-космонавтом на МКС. Полугодовую вахту на орбите вместе с ней тогда несли командир экипажа Союз ТМА-14М Александр Самокутяев и астронавт НАСА Барри Вилмор, для которых это был уже второй космический полет.

Барри Вилмору в США звонить-писать не стали, а вот летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев на вопрос "РГ" по поводу инициативы сделать 12 апреля выходным, откликнулся оперативно. И что примечательно: полгода назад Александр Михайлович тоже стал депутатом Государственной думы - избран туда от родной для него Пензенской области.

- Двенадцатое апреля - день, безусловно, особенный. И не только у нас в России, его теперь во всем мире отмечают, - отметил наш собеседник. И напомнил, что десять лет назад, в канун 50-летия полета Юрия Гагарина, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

В той резолюции под номером A/RES/65/271 от 7 апреля 2011 года сказано, что "двенадцатого апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин - советский гражданин, родившийся в России". И Генеральная ассамблея ООН, "признавая, что это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества", провозглашает 12 апреля Международным днем полета человека в космос, "который будет ежегодно отмечаться на международном уровне в ознаменование начала космической эры для человечества". И не просто отмечаться как еще один праздник, а раз за разом подтверждать "важный вклад космической науки и техники в достижение целей устойчивого развития и повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение реализации их стремления сохранить космическое пространство для мирных целей".

- А резюме, если перейти от текста резолюции на язык живой и более нам близкий, такое: 12 апреля - не повод для праздности, - убеждено заявил Александр Самокутяев. - С выходными и праздниками у нас и без того перебор. С новогодними "каникулами" до сих пор разобраться не можем. И почему День космонавтики должен стать выходным, а День шахтера нет? Или День работников сельского хозяйства? Не думаю, что подобное предложение может быть поддержано. Мы, безусловно, должны гордиться, подчеркивать, что наш человек был первым. Но объявить по этому поводу для всех выходной как-то даже странно. А главное - зачем? Я, например, горжусь тем, что мой первый космический полет пришелся на 50-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина, а 12 апреля 2011 года был для нашего экипажа рабочим днем на МКС. Это и большая честь, и память на всю жизнь…

У этого колодца рядом с домом Гагариных в Клушино можно встретить и туристов, и космонавтов. Крайний справа - Александр Самокутяев, для которого и 12 апреля 2011 года стало рабочим днем на МКС. Фото: Александр Емельяненков

Добавлю уже от себя: пилотируемый корабль Союз ТМА-21, командиром которого был Александр Самокутяев, а в экипаже - борт-инженер Андрей Борисенко и астронавт НАСА Рональд Гаран, еще до старта назвали "Юрий Гагарин". И тогда же на обтекатель ракеты-носителя нанесли портрет первого космонавта и надпись "50 лет со дня полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина". За время после стыковки с МКС (7 апреля 2011-го, в день принятия резолюции на Генассамблее ООН) и до возвращения (16 сентября) на борту орбитальной станции было проведено 48 научных экспериментов и выход в открытый космос длительностью 6 часов 23 минуты.

Каким будет официальный календарь мероприятий в честь 60-й годовщины полета в космос Юрия Гагарина, пока точно не известно. Хотя еще в 2019 году распоряжением правительства РФ был образован оргкомитет, который возглавил курирующий комическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов. Понятно, что подготовку ведут и "Роскосмос", и ЦПК им. Ю.А. Гагарина, и сам Звездный городок, а также музеи космического профиля в Москве, Калуге, Саратове и на родине первого космонавта в Смоленской области.

Как мы уже сообщали, в преддверии юбилейной даты в руководстве космической корпорации решили оформить патент на саму гагаринскую фразу "Поехали!" и защитить некоторые другие национальные космические бренды. Под Энгельсом в Саратовской области планируют к открытию первую очередь мемориального комплекса на месте посадки Юрия Гагарина.

А в Калуге, на родине основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, после долгой реконструкции готовится принять посетителей радикально обновленный музей.