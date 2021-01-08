Эксперты рассказали, что будет с авторынком в 2021 году

Крупнейшие игроки российского авторынка сделали для "РГ" прогноз на 2021 год. Так, по их расчетам, по итогам 2021 года, развиваясь по оптимистичному сценарию рынок покажет рост 2-5%, при пессимистичном - падение год к году может составить 10%. При этом в первом квартале будет сохраняться рост цен на автомобили и дефицит по ряду моделей, а основными драйверами рынка станут реализация отложенного потребительского спроса и корпоративные закупки.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) хотя и дали благоприятный прогноз по росту рынка по итогам 2021 года, считают, что год для его участников будет сложным. "Повышенный спрос второй половины 2020 года, связанный с ослабленным курсом рубля, заканчивается, поэтому в следующий год смотрим с осторожным оптимизмом. Рост цен, скорее всего, продолжится и в следующем году, что не будет способствовать росту рынка и восстановлению на докризисный уровень. Считаем, что в итоге мы достигнем стабилизации на уровне этого года, возможен небольшой плюс 2-5%", - прогнозирует президент РОАД Вячеслав Зубарев.

Директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников отмечает, что на результаты продаж на российском автомобильном рынке в 2021 году могут повлиять факторы, не связанные с экономикой. "Уже сейчас видно, что фактор коронавируса будет влиять на нашу отрасль как минимум в первой половине года. Из-за жестких ограничительных мер в мире, которые мы видим сегодня, страдают цепочки поставок запчастей и комплектующих на сборочные предприятия, что выражается в значительных задержках и переносах сроков поступления автомобилей к дилерам", - пояснил он. В связи с этим, считает Мирошников, в первом квартале будет сохраняться дефицит по ряду моделей, а цены на автомобили при этом продолжат расти. "Есть большие надежды, что во второй половине года ситуация стабилизируется, и мы увидим рост продаж", - подытожил представитель "Рольфа".

Он отметил, что на этом фоне будет продолжаться рост интереса со стороны покупателей к автомобилям с пробегом. По данным агентства "Автостат", в 2020 году объем продаж автомобилей на вторичном рынке вырос относительно продаж новых легковушек, державших пальму первенства несколько последних лет.

"В следующем году, несмотря на продление программ господдержки, российский авторынок продолжит сокращаться. Результат по итогам 2021 года может составить до минус 10% к показателям 2020 года. Покупательский спрос будет сокращаться на фоне роста цен на автомобили (до +15% в следующем году) за счет инфляции, повышения утильсбора, волатильности рубля", - считает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

Председатель ежегодной Национальной премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников отметил, что ожидание роста на рынке все же превалирует, поскольку пандемия коронавируса глобально сказалась на всех. По его мнению, реализация отложенного спроса и корпоративные заказы - станут определяющими факторами для рынка.

"Корпоративный сектор - это практически всегда неиссякаемый источник заказов. Традиционно складывается ситуация: под конец года, для того чтобы реализовать накопленные или оставшиеся бюджеты, компании приобретают автомобили, но из-за того, что пандемия серьезно сказалась на производстве автомобилей сократилось, не все заказы могли быть реализованы, просто из-за того, что автомобилей не хватает Мое ощущение, что склады сейчас не до конца заполнены и, скорее всего, будут заполнены только в следующем году тем, что произведено в этом. Поэтому я склоняюсь к тому, что постепенно автомобильный рынок в следующем году будет расти", - подытожил Владимир Безукладников.