Hyundai ведет переговоры с Apple о выпуске электрокаров с автопилотом

Представители Hyundai Motor Group после появления сообщений в южнокорейских СМИ о переговорах автопроизводителя с Apple подтвердили информацию. Правда, позднее Hyundai поспешила ретироваться.

Как пишет агентство Reuters, первым информацию о переговорах Hyundai Motor Group с производителем мобильных устройств из Купертино опубликовал телеканал Korea Economic Daily TV. Сообщалось, что компании могут договориться о консолидации усилий в разработке беспилотных электрокаров к 2027 году и выпуске аккумуляторов для них на одном из заводов Hyundai или Kia в Соединённых Штатах.

В заявлении Hyundai Motor Group говорилось о том, что "Hyundai и Apple обсуждают возможное сотрудничество, но пока никаких решений не принято". Позднее Hyundai удалил упоминание Apple из своих сообщений, добавив, что компания получает запросы о сотрудничестве в области автономных электрических транспортных средств от многих компаний.

В Apple ситуацию комментировать не стали.

Reuters пишет, что Hyundai в будущем станет осторожнее относиться к своим заявлениям о сотрудничестве с Apple. Последняя, как известно, тщательно охраняет не только свои продукты, но и старается не озвучивать даже своих планов.

"Передача компанией Apple выпуска автомобилей на аутсорсинг Hyundai имеет смысл, потому что корейский автопроизводитель известен своим подходом к качеству выпускаемой продукции", - прокомментировал Чон Юн Ву, экс-дизайнер Hyundai, профессор Национального института науки и технологий Ульсана в Южной Корее.