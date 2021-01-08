Игорь Ларионов: Не смотрю на возраст игроков

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением, насколько результат на молодежном чемпионате мира отражает место России на хоккейной мировой карте. А также рассказал о перспективах юниоров Ивана Мирошниченко и Матвея Мичкова. Напомним, на МЧМ-2021 россияне заняли четвертое место.

"Каждый год дает пищу для размышлений. Американцы, которые выиграли сейчас, в прошлом году уступили в четвертьфинале. Игроки канадской сборной, которые сейчас зажигают в НХЛ, в свое время тоже вылетали в четвертьфинале. Сейчас мы не получили колоссальный опыт игры с канадскими лигами, когда можно было поставить ребят в тех условиях, в которых можно понять, от кого что ожидать", - сказал он.

"В то же время мы понимаем, что американцы попали в финал за одну секунду до финальной сирены в матче с финнами. Шведы проиграли финнам в самом конце игры. Многие вещи сложно прогнозировать. Это хоккей, эмоции, ошибки. Естественно, мы уважаем то, что делают наши соперники. Для наших ребят важно понять, в чем их ровесники им уступают, а в чем их превосходят. Это те детали, которые помогают нам улучшить свою игру. Борьба за шайбу, игра над воротами, в стыках при потере шайбы. Как пример: Егор Чинахов - небольшая версия Могильного или Кучерова, но он пока не готов играть без шайбы. А это важный элемент. Но у парня есть талант, неординарные решения, он может забить и сам по себе человек порядочный. Он может вырасти в хорошего игрока, только дайте ему время. Будем эти вещи до ребят доносить", - добавил тренер.

Наш хоккей по-прежнему растит талантов, и мы не можем обойти вниманием ребят, которые начинают о себе заявлять. Мы должны быть уверены, что едут все сильнейшие. Всегда приятно слышать, видеть, смотреть новое поколение игроков. Но они в этом возрасте меняются, меняется организм, окружение, приходят новые успехи. Я видел этих ребят в Лозанне. Ребята на самом деле интересные. Я не смотрю на возраст, смотрю, как они подходят под нашу игру. Эти ребята будут привлечены, если они готовы играть со старшими соперниками, держать удар. Если они готовы пройти отбор. Любому таланту мы рады, готовы помочь раскрыться", - отметил Ларионов.