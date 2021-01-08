МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты

С 1 марта 2021 года МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что он на самом деле не проводился.

Соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, аннулируется органом государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств", - говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Соответствующая отметка будет вноситься в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО) уполномоченным должностным лицом. Оператор, выдавший диагностическую карту без реального техосмотра, будет привлекаться к ответственности по статье 14.4.1 КоАП ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").