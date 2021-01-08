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08.01.2021 17:46
Рубрика: В мире

Над Антарктикой закрылась озоновая дыра

Текст: Наталия Ячменникова

Над Антарктикой в конце декабря закрылась озоновая дыра, достигшая осенью 2020 года огромных размеров, заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

Фото: iStock
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Эта озоновая дыра была одной из самых больших и глубоких, а также закрылась позже, чем обычно. С середины августа 2020 года она быстро росла и в сентябре достигла пиковых размеров в 24,8 миллиона квадратных километров. Размеры и глубина озоновой дыры объясняются "сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере", - цитирует ТАСС слова Нюллиса.

По оценкам ученых, эта озоновая дыра над Антарктикой была самой продолжительной, одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Это было обусловлено сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере. Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения.

В апреле 2020 года огромная озоновая дыра над Арктикой, которая образовалась в марте, затянулась самостоятельно. Дыра площадью почти в миллион квадратных километров от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России возникла из-за сильного полярного вихря, а не по вине человека.

Справка "РГ"

Озоновая дыра - это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. Озоновая дыра появляется там, где озон не образуется в результате отсутствия солнечного излучения, во время полярных ночей. Нет ультрафиолета - нет озона. Это приводит к усилению потока ультрафиолетовой солнечной радиации, проникающей к поверхности Земли и в океанские воды, что ведет к увеличению смертности среди морских животных и растений. Озоновая дыра диаметром свыше 1000 км впервые была обнаружена в 1985 году на Южном полушарии, над Антарктидой. Каждый август она появлялась, а в декабре - январе прекращала своё существование. Над Северным полушарием в Арктике осенью и зимой существуют многочисленные озоновые мини-дыры.

В мире Антарктида

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