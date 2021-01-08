Опрос: Республиканцы не поддерживают идею отставки Дональда Трампа

Согласно опросу компании IPSOS, проведенному 6-7 января этого года, 8 из 10 американцев, поддерживающих Республиканскую партию, выступают против отставки президента страны Дональда Трампа. Напомним, что после событий в Капитолии США представители демократов выступили с призывом о немедленном отстранении главы Белого дома от власти на основании 25-й поправки американской конституции.

Как показали результаты исследования, эту идею всецело поддерживают 86% из тех, кто причисляет себя к демократам. При этом средний, межпартийный, показатель по стране составил 51%. Более двух третей опрошенных республиканцев вовсе считают, что Дональд Трамп должен продолжить оспаривание результатов выборов.

По мнению представителя IPSOS, "штурм" Капитолия изрядно испортил репутацию политического истеблишмента среди населения страны. "Для многих американцев политический истеблишмент и средства массовой информации утратили доверие и не способны справляться со своими функциями. И граждане как бы чувствуют, что возникла потребность в действиях со стороны обычных людей", - заявил Крис Джексон, старший вице-президент IPSOS по связям с общественностью.

Отдельно Джексон отметил, что случившееся в Капитолии на самом деле не особо повлияло на реальные политические настроения в США. "Но это (результаты опроса - прим. "РГ") также говорит нам о том, что случившееся принципиально не меняет основную политическую динамику в стране, где республиканцы считают, что Трамп должен оставаться у власти, а демократы - нет", - подчеркнул исследователь.