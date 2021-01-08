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08.01.2021 16:27
Рубрика: В мире

Под контролем миротворцев в Карабах вернулись уже 47,8 тысячи беженцев

Текст: Юрий Гаврилов

Информационные сообщения из Нагорного Карабаха постоянно напоминают, в каких непростых условиях приходится выполнять свои задачи российским миротворцам.

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Ленты буквально каждый день выдают новости, свидетельствующие, что недавняя война в регионе оставила в сердцах и душах людей глубокий след. Кто-то не может смириться с потерей друзей и близких. Кого-то, ослепленного эмоциями, тянет по малейшему поводу схватиться за оружие. Небольшие инциденты в Карабахе, к сожалению, бывают, и не допустить их разгорания в новый конфликт в состоянии только наши военные.

Они несут службу на 23 наблюдательных постах, сопровождают автобусы с возвращающимися домой беженцами, проводят по дорогам воинские колонны, очищают местность от мин и снарядов, помогают больными и обездоленным. Эта служба не просто тяжелая, но и чрезвычайно опасная. Достаточно вспомнить, что с начала миротворческой операции в Карабахе погиб один российский сапер, а другой был ранен.

Но жизнь продолжается, и поставленные задачи нашим военным приходится решать день за днем. О них потом рассказывают в ежедневных бюллетенях Минобороны РФ и на специальных брифингах в Москве. По последним данным, в пятницу российские миротворцы сопроводили в Карабах очередную колонну с беженцами. Они вернулись в свои дома из Армении. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлен 181 человек.

"Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 тыс. 834 беженцев", - сообщили в Минобороны РФ.

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