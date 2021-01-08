Поветкин исполнил лучший нокаут 2020 года

Российский боксер Александр Поветкин стал автором лучшего нокаута 2020 года по версии портала BoxingScene.

Поветкин красивым и мощным ударом отправил на настил ринга британца Диллиана Уайта в поединке за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Бой прошел 23 августа в Великобритании в городе Брентвуде.

"Русский витязь" сам дважды побывал в нокдаунах в четвертом раунде, но в пятом левым апперкотом застал Уайт врасплох.

- Поветкин - опасный парень, - сказал Диллиан Уайт после боя Sky Sports. - Я вел этот поединок, я выигрывал, а потом просто попался. Это то, что случается, когда дерутся супертяжи. Это не та ситуация, когда тебя избивают раунд за раундом. Я просто пропустил один, но очень хороший удар. Но ничего. Главное - у нас будет реванш.

Реванш действительно должен был состояться 21 ноября в Великобритании, но был отложен, так как Поветкин заразился коронавирусом. Одной из новых возможных дат называли 30 января. Однако команда Александра решила не рисковать здоровьем нашего возрастного боксера (Поветкину - 40 лет) и дать ему полностью восстановиться.