Разгром Капитолия станет водоразделом в истории США

Кульминация кризиса

Что же на самом деле произошло в Вашингтоне 6 января, когда толпы протестующих против "кражи выборов" протрамповских сторонников карабкались по стенам Капитолия, крушили двери и стекла конгресса с единственной целью - сорвать мирную передачу президентской власти в стране? То была ожидаемая рядом аналитиков кульминация беспрецедентного внутриполитического кризиса, начавшегося с победой на президентских выборах 2016 года республиканца Дональда Трампа. Все последние четыре года против него лично, проводимого им консервативного внутри- и внешнеполитического курса демократические элиты США, ведомые своими конъюнктурными интересами и либеральной идеологической повесткой, вели настоящую войну. В ней было все: и попытки импичмента, и "охота на ведьм", и фейки мейнстримовских СМИ, а попытки использовать в своих интересах левых радикалов "Движения черные жизни важны" (BLM).

На что откровенный политический нарцисс Трамп отвечал взаимностью, с присущей ему резкостью и опорой на свой национал-патриотический и правый электорат. Который, в итоге, он сам оказался не в состоянии контролировать.

Но где были те "красные линии" - конституция и пресловутое верховенство закона, за которые в острой политической борьбе в США всегда было запрещено выходить? А попытки это сделать дорого обходились отступникам (вспомним того же Ричарда Никсона, вынужденного отказаться от президентства). Про былые табу сцепившийся в смертельной борьбе в Вашингтоне нынешний американский политистеблишмент напрочь забыл. Дошло до того, что Трамп в преддверии голосования публично допускал, что не признает итогов выборов, а его соперник Байден твердил про готовящийся "мятеж" и "госпереворот". Про "красные линии" не вспомнили даже тогда, когда на волне прошлогодних насильственных расовых протестов со своих пьедесталов полетели исторические памятники США. Горький итог - политическая слепота физически и морально дряхлеющих американских лидеров, бросивших, как говорят в Америке "под автобус" (throw under the bus) интересы всего общества, стала катализатором быстро поползших по Америке трещин идеологического, расового и гражданского раскола.

У "родины демократии"

Куда этот раскол приведет Соединенные Штаты? Как отразится на начинающемся с беспрецедентного кризиса президентстве Джозефа Байдена, инаугурация которого пройдет менее чем через 12 дней? На какие шаги последние трагические события в США толкнут нового хозяина Белого дома в стране и за ее пределами? Вот те вопросы, которые требуют серьезного осмысления.

Стремительно сложившийся в пределах вашингтонской кольцевой автодороги (Capital Beltway) двухпартийный консенсус о событиях 6 января стремится списать их на экзальтированных и оторванных от народа "погромщиков". Свалить вину на злоупотребившего своими полномочиями "преступника" Трампа (перепуганные произошедшим республиканцы уже массово побежали от своего президента-однопартийца, как крысы с тонущего корабля). На этом фоне пропагандисты местных либеральных СМИ во всю трубят о наглядной победе "факела свободы и демократии над тиранией" и стремятся именно в таком ключе подать американским массам погром на Капитолийском холме.

Однако ситуация в США на самом деле выглядит гораздо иначе. Стоит копнуть немного поглубже, и сразу видно, как с левого, так и с правого флангов американского политического спектра звучат весьма тревожные прогнозы. В них речь идет о реальной перспективе трансформации республики в автократию и даже о начале в стране массовых репрессий! Так, согласно журналу американских левых Jacobin (Якобинец), проявивший себя во всей красе во время штурма конгресса правый радикализм отнюдь не частное, конъюнктурное или временное явление в США. "Мы всегда знали, что ультраправые и особенно многие сторонники Трампа враждебно настроены к демократии", отмечет это издание по следам событий на Капитолии. И чтобы не быть голословным указывает на недавние социсследования, согласно которым "около трети американцев утверждают, что авторитарная альтернатива демократии была бы полезна".

Удивительно, но про угрозы авторитаризма для "родины демократии" трубят и влиятельные американские консервативные журналы, отражающие ход мыслей республиканских элит. Так, The American Spectator указывает на грядущие репрессии в отношении сторонников Дональда Трампа. "В отличие от бунтовщиков BLM и "Антифа", которые жгут, грабят и убивают безнаказанно, любой связанный с протестующими MAGA (аббревиатура лозунга Трампа - "Make America Great Again") будет найден, осужден и проведет годы в тюрьме. Двойные стандарты правосудия станут очевидными. Авторитаризм вызовет еще больше ярости. Порочный круг продолжится", - рисует мрачные перспективы для своей страны издатель "Американского зрителя" Мелисса Маккинзи.

Склеить Америку

Удастся ли Джозефу Байдену в нынешних условиях вновь склеить "разъединенные штаты Америки"? За отведенное ему короткое время одного президентского срока (второй он явно не потянет в силу преклонного возраста) преодолеть раскол, стать "лидером для всех американцев", как он и обещал в своей речи сразу после его анонсированной СМИ победы на выборах 3 ноября?

Думается, что эта задача, даже невзирая на запоздалые обещания Трампа, осознавшего разверзнувшуюся перед страной пропасть и теперь готового мирно передать власть Байдену, становится невыполнимой. Прочерченные грубыми ошибками вашингтонских политэлит разделительные линии между "черной" и "белой" (по цвету кожи), "красной" и "синей" (по партийной принадлежности) Америкой стали уже слишком глубоки.

Судите сами. На зафиксированной рекордной за всю историю США явке на минувших президентских выборах за демократа Байдена отдали голоса 81 миллион избирателей, а за республиканца Трампа - более 74 миллионов. Из последних до 70 процентов электората убеждены, что президентские выборы-2020 были "фальсифицированными и украденными". Убеждены настолько, что многие из них готовы ехать в Вашингтон, идти на штурм конгресса, уничтожать политические традиции и институты, всерьез говорить о выходе своих штатов из состава страны. То есть без оглядки на 200-летнюю историю США ломать ее конституционно-правовой фундамент .

"Не смейте называть их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы", - заявил спустя сутки после событий в конгрессе Байден, говоря об участниках беспорядков в столице США. Не понимая, что тем самым экстраполирует эти ярлыки на многие и многие миллионы американцев.

И как, спрашивается, для таких граждан США "укравший выборы" демократ Байден станет легитимным президентом? Никак не станет. И именно поэтому Америка, судя по всему, продолжит срываться в "порочный круг" гражданского противостояния. Куда он приведет эту молодую (200 лет с лишним лет по историческим меркам - ничто), великую и трудолюбивую страну - вопрос открытый.