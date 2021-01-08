Новогодний "Еж" в столичной подземке будет работать до 10 января. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Напомним, сказочный поезд запустили по Кольцевой линии подземки 21 декабря. По данным дептранса, за это время он перевез 330 тысяч пассажиров.

Ранее планировалось, что поезд будет ходить до 8 января. Теперь решено время его работы продлить на два дня - до 10 января включительно.

"Еж" украшен световыми гирляндами, изображениями новогодних игрушек и хвойных веток и очень нравится пассажирам.