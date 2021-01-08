В столичных квартирах станет теплее

Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы, - отметил Петр Бирюков. - Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению".

Заммэра подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

"Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Петр Бирюков.