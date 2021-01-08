Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Первая в этом году рабочая неделя в Москве начнется с резкого похолодания.

"Значительное понижение температуры 11 января на всей европейской части страны. Ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что сейчас температура воздуха выше нормы. И до конца каникул сохранится комфортная для отдыха погода. В пятницу, 8 января, будет даже небольшое потепление: в Москве столбики термометров покажут -2…-4 градуса, по области минимум -6.

В ближайшие дни на 2-4 сантиметра увеличится высота снежного покрова. Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Осадки прогнозируются в ночь с 10 на 11 января, со ссылкой на метеоролога пишет РИА Новости.