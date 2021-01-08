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Текст:   Ольга Бухарова 
07:00 08.01.2021

Дефицит мигрантов-строителей приведет к подорожанию нового жилья

Сегодня в нашей стране возникли серьезные проблемы на стройках, где до ковида в большей степени работали граждане из соседних государств, обозначил проблему президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Строить некому.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Об этом шла речь на эксклюзивной онлайн-конференции с главой ТПП (она состоялась в "Российской газете" 28 декабря 2020 года). В ней принимали участие собкоры "РГ" из Барнаула, Новосибирска, Калининграда, Астрахани и Ростова-на-Дону. И они подтвердили: такая проблема существует. Увы, россияне не спешат занять освободившие рабочие места мигрантов.

На мой взгляд, главная проблема - уровень заработной платы. Поэтому я и задала вопрос об этом гостю "РГ".

Сергей Николаевич, российский бизнес готов увеличить оплату труда, чтобы россияне пошли работать на стройки? Может, здесь тоже потребуется помощь государства?

Сергей Катырин: Что касается помощи, то, мне кажется, более справедливо, чтобы эти траты несли те, кто реализует проекты в регионе. И уже с местными властями решали, насколько они могут поддержать тот или иной проект, с точки зрения мобильности населения.

А сам-то бизнес готов поднять зарплаты?

Сергей Катырин: Те инвестпроекты, которые уже реализуются, мы менять не вправе. Это будет неправильно. Потому что инвесторы пришли на определенные экономические условия. И их надо отработать.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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А вот со следующими инвестпроектами, которые будет реализовывать, в том числе и бизнес, уже нужно думать. Каким образом россиянина пригласить на достаточно приличную, по крайней мере, конкурентную зарплату.

Но мы с вами должны понимать и обратную сторону медали. Сегодня власти выделяют средства на ипотеку, уменьшают процент на нее. А навстречу этому идет повышение стоимости строительства. И нужно все больше и больше средств, чтобы эту стройку осилить, в том числе и для привлечения рабочих. Вот тут нужна какая-то золотая середина.

Конечно, в первую очередь, хочется, чтобы это были россияне. Но, извините, они не все согласятся на те заработные платы, которые на многих стройках существуют для наших зарубежных коллег.

И условия для них создают, мягко говоря, попроще. И все-таки не хотелось бы, чтобы жилье подорожало.

Сергей Катырин: Да, всего хочется. Но не все достижимо. С другой стороны, это неизбежно. На мой взгляд, мы должны создавать человеческие условия для любой рабочей силы, которая привлекается на территорию России. И уйдут в прошлое времена, когда люди жили в неотапливаемых вагончиках без всякого медицинского обслуживания и прочего. Но это, повторю, неизбежно приведет к тому, что будут выравниваться траты на работника из-за рубежа и своего - россиянина.

Продолжение интервью с президентом ТПП Сергеем Катыриным читайте на сайте и в ближайшем номере "Российской газеты".

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