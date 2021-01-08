Первая в 2021 году авиакатастрофа в России произошла с частным самолетом

Стали известны все новые подробности крушения самолета в Ленинградской области. Над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе столкнулись два легкомоторных самолета. Как сообщили в Транспортной прокуратуре Северо-Запада, столкнулись самолеты Piper-28 (бортовой номер RA-2659 G) и Cessna-150 (бортовой номер RA-1448 G).

Как сообщили в транспортной прокуратуре по СЗФО, в результате инцидента погибли три человека. Там также уточнили, что причиной ЧП стало столкновение самолета с другим воздушным судном при полете. В Северо-Западной транспортной прокуратуре подтвердили гибель трех человек. Как рассказали в ведомстве, самолет столкнулся с другим легкомоторным самолетом, оба выполняли тренировочный полет.

По предварительным данным, в 13:38 с посадочной площадки взлетел самолет Cessna-150, на борту которого был только пилот. Минуту спустя вслед за ним взлетел второй самолет, Piper-28. На его борту было три человека: пилот и два пассажира. Еще через минуту, в 13:40, оба самолета столкнулись в воздухе. Cessna приземлилась с небольшими повреждениями, пилот не пострадал, добавили в прокуратуре, сообщает РИА Новости.

Появилась информация, что причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Также уточняется, что самолет был частным. Следователи возбудили уголовное дело после ЧП. "Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Piper по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказала представитель ведомства.

Надо сказать, что в России прошлый год обошелся без крупных авиакатастроф. И это стало самой лучшей новостью. Однако, как следует из информации Межгосударственного авиационного комитета, у нас разбились свыше 15 легкомоторных самолетов и вертолетов. Эти трагедии унесли около 30 жизней. Причем больше половины "крыльев" и "винтов" принадлежали пилотам-частникам.

Так, 7 ноября в районе поселка Чкалово Люберецкого района Московской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолетом Piper Sport RA-1381G, за штурвалом которого был известный телеведущий. (ЕЭВС - аббревиатура от слов "единичный экземпляр воздушного судна"). 10 декабря председатель комиссии по расследованию этого ЧП проинформировал, что комиссией принято решение о проведении специальных исследований двигателя, включая агрегаты топливной и масляной систем, а также воздушного винта самолета. Проведение исследований необходимо для оценки работоспособности указанных агрегатов в аварийном полете, а также определения причин возможных отказов. Комиссия продолжает работу.