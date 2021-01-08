СК возбудил дело после столкновения самолетов в Ленобласти

По факту авиакатастрофы в Ленинградской области, в которой погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено Ленинградским следственным отделом по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, авария произошла сегодня в 13.40. Над аэродромом Гостилицы (Ломоносовский район Ленобласти) сразу после взлета столкнулись легкомоторные самолеты Piper-28 и Cessna-150. В первом находились пилот и два пассажира, все они погибли на месте крушения. Во втором самолете был только пилот, он выжил и сейчас находится в больнице.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, МЧС, Следственного комитета. Проводятся необходимые действия, направленные на установление обстоятельств аварии.