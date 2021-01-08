В БДТ рассказали о самочувствии Фрейндлих и Басилашвили

Артисты Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, которые сейчас лечатся от коронавирусной инфекции, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова.

В театре отметили, что состояние Алисы Фрейндлих в последние дни улучшилось. А Олег Басилашвили, возможно, в ближайшее время будет выписан.

Напомним, 25 декабря Алиса Фрейндлих была госпитализирована в реанимационное отделение с COVID-19. 2 января в больницу с тем же диагнозом попал Олег Басилашвили. Вместе со знаменитыми актерами заболели и некоторые члены их семей.

На днях дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала, что он чувствует себя неплохо и не нуждается в специальном лечении. Однако, учитывая возраст актера и хронические заболевания, медики сочли необходимым оставить его на некоторое время в больнице.