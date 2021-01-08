В МЧС Ленобласти уточнили данные о погибших в авиакатастрофе

По уточненным данным, жертвами столкновения двух самолетов в Ленинградской области стали три человека - двое мужчин и женщина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня над аэродромом Гостилицы в Ломоносовском районе Ленобласти. В 13.40 над посадочной площадкой столкнулись два легкомоторных самолета, взлетевших друг за другом, - Piper-28 и Cessna-150.

В результате аварии все, кто были в самолете Piper - пилот и два пассажира - погибли. В Cessna находился только пилот. Он сумел посадить самолет. По сведениям Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ, пилот доставлен в больницу.

Как сообщили в МЧС России, к месту аварии вылетел вертолет Ми-8 со спасателями северо-западного поисково-спасательного отряда.