Запас воды в Крыму стал меньше объема одного водохранилища

Новости

Цена нефти Brent поднялась выше 55 долларов впервые с февраля 2020 года 15:45
Появились подробности о состоянии заразившегося COVID Василия Ланового 15:01
Автор сценария сериала "Локи" работает над вторым сезоном 14:53
В столичных квартирах станет теплее 14:43
Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" 14:20
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 14:14
МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты 14:07
Президент Армении переносит COVID-19 в тяжелой форме 14:03
В МИД КНР дали оценку работе СМИ США во время штурма Капитолия 14:00
Новогодний "Еж" в столичной подземке будет работать до 10 января 13:54
Вышел трейлер фантастического боевика Netflix "Смертельная зона" 13:37
СМИ: Дуэйн Джонсон сыграет в новом "Хищнике" 13:27
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 13:26
Количество фейков о ситуации с коронавирусом пошло на спад 13:19
Участников демонстрации у Капитолия начали увольнять с работы 13:12
Водитель протаранил 11 припаркованных автомобилей на юго-западе столицы 12:56
Опрос: Республиканцы не поддерживают идею отставки Дональда Трампа 12:54
Опасные производственные объекты проинспектируют удаленно 12:44
Иран запретил вакцины от COVID-19, произведенные США и Великобританией 12:37
Умерла актриса Мэрион Рэмси, Хукс из "Полицейской академии" 12:32
Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19 12:10
В музеях Москвы в 2020 году из-за пандемии было вдвое меньше посетителей 11:46
Посетители сайта RG.RU рассказали, чем хорошим запомнился им 2020-й год 11:45
Китайский стратегический бомбардировщик H-20 впервые показали на видео 11:44
Кудерметова разгромила соперницу на турнире в Абу-Даби 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
С 7 января заработали новые важные для россиян законы
С 7 января заработали новые важные для россиян законы
08.01.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Запас воды в Крыму стал меньше объема одного водохранилища

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

После декабрьской засухи запас воды во всех водохранилищах Крыма стал меньше, чем объем одного Партизанского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Вопреки прогнозам, декабрь не принес на полуостров ожидаемые осадки. Русла рек по-прежнему оставались пересохшими.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму побит температурный рекорд 90-летней давности

Так, пересыхание верховий реки Альма продолжается уже 150 дней, а реки Черная - 141 день. Эти две стекающие с гор реки питают Партизанское и Чернореченское водохранилища, снабжающие питьевой водой самые большие города полуострова - Симферополь и Севастополь. По данным многолетних наблюдений, река Альма последний раз пересыхала в это время года в 1998 году, а река Черная - в 1985 и 2010 годах. Также пересохшими остаются горные реки в окрестностях Алушты, Феодосии и Судака.

В декабре, по данным Госкомводхоза Крыма, запас влаги в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, сократился до 4,5 миллиона кубометров и составил всего около шести процентов от их проектного объема. К концу декабря общий объем запаса во всех водохранилищах Крыма сократился до 31,3 миллиона кубометров, что меньше объема одного Партизанского водохранилища. При этом 5 января в Крыму побит абсолютный температурный рекорд 1931 года. В этот день воздух на полуострове прогрелся до 17,6 градуса. 90 лет назад этот в этот день в Крыму было 14,4 градуса Цельсия.

С начала сентября Симферополь, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы Крыма переведены на ограниченный режим водопотребления. Воду в дома жителей подают в утренние и вечерние часы. Уже два месяца основным источником снабжения крымской столицы являются подземные горизонты. 14 декабря Ялта и близлежащие курортные поселки также перешли на режим ограничений подачи воды. Решается вопрос о переброске к Симферополю воды из открытых недавно артезианских скважин, ведутся поиски новых водоносных горизонтов. Также рассматривается вопрос о строительстве в Крыму мощных опреснительных станций, производительностью не менее 10 тысяч кубометров воды в сутки.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
На Украине начался двухнедельный строгий карантин
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году