Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.01.2021 18:23
Рубрика: Легковые авто

Стали известны семь претендентов на звание лучшего автомобиля в Европе

Текст: Михаил Азнавуров

Жюри международного конкурса "Автомобиль года в Европе 2021" (European Car of the Year 2021) опубликовало список семи финалистов, из числа которых и будет определен лучший автомобиль будущего года. Итоги подведут 1 марта.

В шорт-лист попали:

Citroen C4,

Cupra Formentor,

Fiat 500,

Land Rover Defender,

Skoda Octavia,

Toyota Yaris,

Volkswagen ID 3.

Две машины из списка - чистые электромобили: это новый Fiat 500 и Volkswagen ID 3.

Напомним, что премия European Car of The Year учреждена в 1964 году, ее организаторами выступают крупнейшие автомобильные издания Западной Европы, включая Autocar (Великобритания), Auto (Италия), приложение "Авто" журнала Stern (Германия), L"Automobile (Франция) и другие. В жюри входят 60 авторитетных автожурналистов со всей Европы: Россию представляют Сергей Знаемский ("Авторевю") и Вадим Овсянкин (газета "Ведомости").

Победителем конкурса в 2020 году стал электрический Peugeot 208.

"Урал" выпустил мотоцикл по цене нового Toyota RAV4, американцы в шоке
#Volkswagen #Skoda #Citroen #Fiat