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08.01.2021 13:12
Рубрика: В мире

Участников демонстрации у Капитолия начали увольнять с работы

Текст: Алексей Чуриков

После того как ФБР США объявило о начале работы по идентификации участников демонстрации у Капитолия, все большее их число оказываются узнанными благодаря в том числе активности американских социальных сетей вроде Twitter и Facebook.

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Как сообщает CNN, размещенные в соцсетях фотографии помогают опознавать находившихся у здания Капитолия, а также внутри него граждан. Выясняется, что тех, кого можно заметить на фото- или видеокадрах, начали увольнять с их места работы. Некоторые из них вынуждены расстаться с должностью "по собственному желанию".

Руководство компании Navistar сообщило, что приняло решение об увольнении своего сотрудника, поскольку он был замечен с корпоративным бейджем среди протестовавших на одной из фотографий в сети. "Хотя мы поддерживаем право всех сотрудников на мирное и законное выражение свободы слова, любой сотрудник, демонстрирующий опасное поведение, угрожающее здоровью и безопасности других, больше не будет иметь возможности трудоустройства в Navistar Direct Marketing", - говорится в официальном заявлении компании.

Также своей должности лишился адвокат из штата Техас Пол Дэвис, которого уволили из компании Goosehead Insurance после того, как в социальных сетях появилось видео, где он рассказывает о своем участии демонстрации. Об увольнении Дэвиса стало известно через публикацию на официальной странички компании в Twitter.

Фото: AP Photo/Matt Slocum
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Профессор колледжа Сент-Винсент, Рик Сакконе, рассказал, что был вынужден написать заявление об уходе. Руководство колледжа сообщило, что после появления в сети видео с Сакконе, "тут же было начато расследование о неподобающем поведении сотрудника". "В результате этого расследования доктор Сакконе подал заявление, и мы приняли его заявление об отставке, которое вступает в силу немедленно. Он больше не будет связан с колледжем Сент-Винсент в каком-либо качестве", - заявил CNN представитель колледжа Майкл Хустава.

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