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Рубрика: Общество

В Минздраве ожидают решения по вакцине "Спутник V" в течение полугода

Текст: Ирина Невинная
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Решение ВОЗ по преквалификации (процедуре одобрения) российской вакцины "Спутник V" ожидается в течение полугода, об этом сегодня сообщили "Российской газете" в Минздраве России.

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"Экспертные консультации по результатам анализа досье пройдут в январе этого года. Мы ожидаем решения ВОЗ в первом полугодии 2021 года", - разъяснили в Минздраве. Досье для получения одобрения вакцины "Спутник V" на использование в чрезвычайных обстоятельствах РФПИ и НИЦ имени Гамалеи направили в декабре 2020 года.

В ВОЗ подтвердили, что рассмотрение документов по российской вакцине, как и ряду других вакцин, уже началось. "Мы ожидаем рассмотрения на постоянной основе, которое уже началось, дополнительных препаратов, в частности Sinofarm (китайская фармкомпания - ред и AstraZeneca (шведско-британская компания). Мы занимаемся российским препаратом, а также препаратом Moderna (США) и взаимодействуем со всеми другими производителями, у которых есть вакцины, проходящие испытания эффективности", - сообщила руководитель департамента иммунизации ВОЗ, доктор Кейт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов в своем Twitter.

К настоящему моменту первой в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования, была включена вакцина Pfizer/BioNTech. При этом в ВОЗ отметили, что работа по одобрению вакцин идет очень активно: эксперты рассматривают заявки от 15 разработчиков вакцин против COVID-19 из разных стран (две заявки отклонены). К марту "в нашем распоряжении будет уже несколько вакцин", - такие сроки были названы представителями организации на первом в этом году брифинге.

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Преквалификация - это достаточно сложный и многоэтапный процесс, эксперты оценивают всю систему производства и контроля качества производителя, кроме того, оценивается национальная система регистрации и контроля обращения лекарственный средств. Но получить одобрение ВОЗ важно: это еще одна гарантия эффективности и безопасности препарата. Хотя окончательное решение - какой именно вакциной пользоваться в конкретной стране - решают национальные регуляторы и власти.

"Одобрение на использование в чрезвычайных условиях и последующая преквалификация вакцин позволяют поставлять вакцины в рамках программ ООН, а также облегчают доступ на зарубежные рынки", - пояснили "РГ" в Минздраве.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В министерстве отметили, что "вопрос порядка преквалификации ВОЗ вакцин для профилактики COVID-19 пока находится в проработке, в том числе по причине невозможности проведения специалистами ВОЗ очных инспекций производственных площадок в условиях пандемии". Что касается производителей других вакцин, они подадут заявку на переквалификацию, "когда это станет возможным".

В Минздраве отмечают, что пока не ясно, как прививки от COVID-19, выполненные в разных странах с применением разных вакцин, будут признаваться другими странами. Нет пока ответа и на вопрос, будут ли вводиться требования по вакцинации определенными препаратами от коронавируса для въезда - на данный момент таких прецедентов в мире просто не было. "Также прорабатывается вопрос о российских сертификатах о вакцинации", - отметили в Минздраве.

При этом общепризнанным международным механизмом признания прививок, требуемых отдельными государствами для посещения эпидемиологически неблагополучных регионов, является сертификат профилактических прививок ВОЗ, - пояснили в Минздраве. - Для профилактики, например, желтой лихорадки в сертификат включаются вакцины, преквалифицированные ВОЗ. В данный сертификат включена и российская вакцина от этого заболевания. Она широко используется для вакцинации лиц, посещающих страны с очагами желтой лихорадки".

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