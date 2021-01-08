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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
RockestraLive докажет, что из скрипок и виолончелей можно высекать огонь, памятник династии Бахов будет воздвигнут Даниэлем Сальвадором, а Большой джазовый оркестр Петра Востокова воскресит золотую эпоху американского свинга.
Фото: "Рокестра Лайв" Фото: "Рокестра Лайв"
Фото: "Рокестра Лайв"

Кто играет: Оркестр RockestraLive.

Что играет: Композиции группы Rammstein.

Почему идти: Синтетические секвенции на жирной гитарной подложке и стук отбойных молотков заменят акустические арпеджио, тирандо и аппояндо. RockestraLive докажет, что из скрипок и виолончелей можно высекать огонь, а валторны и тромбоны способны жечь напалмом. Новая шоу-программа оркестра, составленная из хитов Rammstein - два часа симфо-индастриала, закат солнца вручную.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 10 января; 1 200 - 6 000 руб.

Фото: Коллегиум Музикум

Кто играет: Даниэль Сальвадор.

Что играет: Программа "Вокруг Баха: музыка великой династии".

Почему идти: Титулярный органист Папской Базилики св. Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор - один из лучших в Европе знатоков органной музыки. В одной программе этот эрудит собрал сочинения аж шестнадцати Бахов - ближайших и дальних родственников великого кантора. Величественный памятник легендарной династии будет воздвигнут испанским органистом в соборе св. Петра и Павла - с величайшим пиететом ко всем шестнадцати носителям фамилии Бах.

Где, когда, сколько: Евангелическо-лютеранский собор св. Петра и Павла; 8 ноября (начало в 16.00); 1 900 - 3 600 руб.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Кто играет: Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Что играет: Ретро-джаз.

Почему идти: Большой джазовый оркестр Петра Востокова воскрешает золотую эпоху американского свинга. Музыка, звучавшая в танцевальных клубах в середине прошлого века, оживает в руках энтузиастов ретро-джаза. Живая и беззаботная, она добавит столь нужного нам сегодня оптимизма и желания жить - во что бы то ни стало.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 9 января (начало в 18.00); 800 - 2 300 руб.

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