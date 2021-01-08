В США интернет-стукачи сдают протестующих их работодателям

На этой почве больше всего отличился "сыщик" или "группа товарищей", скрывающихся под ником Gaglag. Он или, "сообщество его друзей", стали выявлять личности протестующих и нумеровать их у себя на страничке в Twitter. Так, в частности, была установлена личность человека, чей снимок был сделан внутри Капитолия. Он нес кафедру, у которой выступают члены нижней палаты конгресса. "А, это Адам Джонсон!", - гласит надпись, сопровождающая снимок. Теперь 36-летнему отцу пятерых детей предстоят судебные разбирательства и его, вероятнее всего, обвинят в краже государственной собственности и еще в нескольких преступлениях, за которые предусмотрен немалый тюремный срок.

ФБР ранее обратилось к общественности с просьбой помочь выявить участников осады Капитолия, и этот призыв вызвал в общем-то резкую критику в социальных сетях, сообщает Reuters. Силовые структуры даже предлагают до тысячи долларов тому, кто распознает конкретного человека на снимке. Среди солидарной интернет-публики, тем не менее, нашлись "добровольные помощники", которые стали сдавать людей, что в итоге привело к их увольнению со службы. Причем, пострадали не только те, кто был в здании конгресса, а люди, находившиеся поблизости Капитолия.

Так, Либби Эндрюс, агент по недвижимости из Чикаго, была уволена работодателем в четверг, а ее страница удалена с веб-сайта компании, хотя она, по ее словам, "не сделала ничего плохого и даже не вошла в Капитолий". "Я 56-летняя женщина, миниатюрная. Я не была там внутри и не доставляла кому-либо неприятности. Я была там, чтобы поддержать своего президента", - сказала Эндрюс в интервью агентству. По ее словам, она всего лишь поднялась по ступеням Капитолия, не столкнувшись с охраной, разместила селфи в Instagram, спела национальный гимн и затем двинулась дальше. Интернет-критики, распознавшие ее, тотчас поспешили опубликовать негативные отзывы о ее работе в сфере недвижимости на сайте рейтинга сотрудников компании. Пресс-секретарь компании заявила, что фирма осуждает тех, кто поднялся по ступеням Капитолия, за попытку "поставить под угрозу демократический процесс в стране".

Рик Сакконе, адъюнкт-профессор колледжа Сент-Винсент в Латробе, штат Пенсильвания, подал в отставку после того, как колледж рассмотрел видео с места происшествия, которое он разместил в Facebook. "В результате этого расследования доктор Сакконе подал заявление, и мы приняли его прошение об увольнении, которое вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении колледжа. Сакконе подтвердил свою отставку и сказал, что никогда не переступал порог Капитолия, а просто разместил в соцсети видеоконтент с места события.