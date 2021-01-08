В США врач скончался после прививки Pfizer

Американский врач из штата Флорида Грегори Майкл скончался спустя две недели после прививки вакциной Pfizer. Как уточняет USA Today, смерть медика наступила в результате геморрагического инсульта, вызванного, предположительно, недостатком тромбоцитов. Система здравоохранения штата ведет расследование этого случая.

Супруга медика Хайди Некельманн убеждена, что смерть ее 56-летнего мужа напрямую связана с препаратом Pfizer. В Facebook она написала, что уже на третьи сутки после укола супруг был вынужден обратиться за неотложной помощью из-за появившихся на теле красных точек, свидетельствующих о внутреннем кровотечении.

"На мой взгляд, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет. У него было очень хорошее здоровье. Он не курил, время от времени пил алкоголь, но только для общения. Он работал, у нас были каяки, он занимался глубоководной рыбалкой. Они (врачи - прим. "РГ") проверили его на все, что вы можете себе представить, даже на рак, и все было в абсолютном порядке", - рассказала Хайди в комментарии для The Daily Mail.

В концерне Pfizer заявили, что им известно о смерти американского врача. "Мы активно расследуем этот случай, но в настоящее время не считаем, что есть какая-либо прямая связь с вакциной", - приводит заявление представителя фарм-гиганта USA Today. В компании также уточнили, что на данный момент нет никаких свидетельств, ни по результатам крупных клинических испытаний, ни среди людей, получивших вакцину (с тех пор, как правительство США разрешило ее использование - прим. "РГ"), что препарат может вызывать снижение количества тромбоцитов в крови.