Видео: вор пытался скрыться с места преступления, но застрял в сугробе

Sweet justice...



Porch pirate caught in the act gets stuck in the snow in Mississauga



🎥credit Insta straightouttathe6ixtv pic.twitter.com/vApYjWmpe6 — Joanne Wilder (@joannewilder) January 5, 2021

В канадском городе Миссиссога вор попытался украсть пакеты, оставленные у двери дома курьером, но потерпел сокрушительное фиаско.

Очевидно, адресат доставки заметил из окна что-то подозрительное, после чего включил камеру на смартфоне и вышел на крыльцо. Испуганный его появлением, злоумышленник стремглав бросился к своей Toyota Yaris.

Прыгнув за руль, он резко сдал назад, чтобы развернуться. К несчастью воришки, на пути машины посреди чистого тротуара оказалась приличных размеров куча снега. Казалось бы, Toyota ее уже почти перескочила, но тут водитель-недотепа решил поехать вперед и застрял - передние колеса беспомощно буксовали, все больше зарываясь в снег. В отчаянии вор выскочил из машины, попытался ее вытолкнуть, потом снова сел за руль, но увы...

Все это может показаться постановкой, но у видео есть продолжение: на место подъехали два полицейских Dodge Charger. Нарушителя закона выволокли из машины и доставили в отделение. Канадская пресса сообщает, что 33-летнему мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве и попытке кражи.