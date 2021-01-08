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Рубрика: В мире

ВОЗ: "Британский" штамм COVID-19 распространяется быстрее обычного

Текст: Алексей Чуриков
Германия. Фото: P Photo/Martin Meissner Германия. Фото: P Photo/Martin Meissner
Германия. Фото: P Photo/Martin Meissner

Выявленный в декабре в Британии новый штамм коронавируса распространяется быстрее обычного. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ходе брифинга, проходившего сегодня в Женеве.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Британский штамм коронавируса выявлен в 41 стране мира

"Новая информация поступает постоянно, - отметила она. - Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", - цитирует ван Керкхове ТАСС.

Одновременно с этим эксперт ВОЗ подчеркнула, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что этот штамм является более опасным. Мария ван Керкхове также отметила, что и пути распространения этой версии COVID-19 остаются прежними, соответственно и меры его сдерживания не изменились. "Однако нам необходимо работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи. А осложняется этот процесс тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант коронавируса", - заявила она.

Напомним, что сегодня в Лондоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за того, что система здравоохранения британской столицы находится на грани коллапса - в 8 из 18 госпиталей города не осталось коек для новых заболевших. По информации из больниц люди в возрасте от 19 до 30 лет госпитализируются именно с новым штаммом вируса. Также сегодня в Великобритании был зафиксирован рекордный прирост числа заразившихся COVID-19 - более 68 тысяч случаев, 1,3 тысяч человек за прошедшие сутки скончались.

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