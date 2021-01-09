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09.01.2021 17:35
Рубрика: Авиатранспорт

Двигатель Aurus используют в гражданской авиации

Текст: Елена Березина
Видео: Елизавета Совцова, Дмитрий Балта
Двигатель для легких самолетов, созданный на основе мотора автомобиля Aurus, будет использоваться в легких учебно-тренировочных самолетах в гражданских и военных училищах, сельскохозяйственных самолетах. Об этом на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Авиационный вариант двигателя на основе мотора автомобиля Aurus называется АПД-500. Он разработан в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Модели Aurus смогут ездить на водороде

"Он будет использоваться в легких учебно-тренировочных самолетах в гражданских и военных училищах, сельскохозяйственных самолетах, - рассказал Денис Мантуров. - И для легкомоторных самолетов пассажировместимостью до девяти человек в гражданской авиации, и в том числе для ремоторизации хорошо известных Як-18Т или Як-52. Если он хорошо зарекомендует себя, то, думаю, будут запросы и от зарубежных коллег тоже".

Сейчас двигатель-демонстратор после испытаний на высотно-климатическом стенде ЦИАМ, где отрабатывались и подтверждались характеристики его работы в ожидаемых условиях эксплуатации, проходит испытания на летательном аппарате. Кроме того, двигатель можно будет ставить на различные летательные аппараты, включая транспортные беспилотники.

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