Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек

Глава индонезийского министерства транспорта Буди Кариа Сумади официально подтвердил информацию о крушении пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air вблизи острова Лаки.

"Да, недалеко от острова Лаки", - цитирует портал Detik ответ министра на вопрос, подтверждена ли информация о том, что самолет рейса SJY182 потерпел крушение​​​.

По словам главы ведомства, на борту разбившегося лайнера находились 65 человек, включая 53 пассажиров и 12 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-524, направлявшимся из Джакарты в Понтианак. Как заявили в посольстве РФ в Джакарте, россиян на борту не было.