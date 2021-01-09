Как нельзя "прикуривать" автомобиль: пять ошибок

Помните знаменитую фразу из "Берегись автомобиля": "Со старым аккумулятором - это не жизнь!". Когда машина не заводится зимой из-за разряда АКБ, велик соблазн "прикурить" от автомобиля соседа по парковке. Однако многие водители совершают в процессе много ошибок, которые чреваты уроном бортовой электронике и даже пожаром. Разберемся с подводными камнями в этом вопросе.

Дело может быть не в АКБ

Перед тем как приступить к "прикуриванию", следует убедиться, что проблема - именно в севшем аккумуляторе. При разряженной АКБ стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни.

Однако не стоит "прикуривать", к примеру, если у проблемной машины нормально работает стартер, прокручивается вал двигателя (это тоже хорошо слышно), но мотор не оживает.

Виновник проблемы с пуском в таком случае, скорее всего, не аккумулятор. Проблему может создавать, к примеру, неисправный стартер (слышен холостой звук его работы при включении зажигания) или генератор, который не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, а у последнего в итоге не хватает заряда, чтобы запустить двигатель. Или, как вариант, запуск бывает невозможен из-за выхода из строя датчиков различных систем. К примеру, у некоторых моделей в случае отказа датчика включения сцепления блок управления не даст команду на запуск мотора.

Неправильное подсоединение

Случается, что плюсовую клемму "донорской" батареи соединяют с минусовой клеммой АКП реципиента наоборот. При такой ошибке гарантированно откажет электроника и, возможно, поплавятся провода, будьте внимательны.

Частой ошибкой является также подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов.

При таком раскладе вполне можно ненароком задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. В результате провода заискрят, а гремучий газ, скапливающийся под крышкой батареи старых аккумуляторов (из-за пониженного электролита), равно как масляные загрязнения моторного отсека, могут спровоцировать возгорание и взрыв.

Правильный же алгоритм подсоединения "крокодилов" следующий. "Плюсовой" провод донорской батареи подаем к "плюсовой" клемме АКБ неисправного автомобиля. Минусовой провод соответственно сажаем на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого авто¬мобиля.

Прикуривание от работающего двигателя

Одно из важнейших правил при "прикуривании" - мотор, зажигание и все электроприборы "донора" должны быть выключены. В противном случае при подаче разряда генератор, блок-контроллер электропитания и все остальные потребители тока получат сверхнагрузку от стартера второго автомобиля и могут выйти из строя. Или, как вариант, на панели приборов загорятся индикаторы сразу нескольких ошибок. Чтобы их скинуть, недостаточно будет просто снять клеммы с аккумулятора. Придется ехать к дилеру и устранять проблему с применением спецоборудования.

Несоответствие "донора" и "реципиента"

Иногда водители не принимают в расчет также следующий фактор - аккумуляторы двух машин должны быть сопоставимой емкости.

К примеру, микролитражке не стоит пытаться завести грузовик. Не стоит также бензиновым машинам "оживлять" АКБ автомобилей с дизельными моторами.

Автомобили на солярке потребуют значительно больше тока, чтобы провернуть коленвал двигателя. В итоге батарея "донора" может потерять весь заряд. Еще один запрет - на "прикуривание" старых автомобилей (например "Жигулей" и "Москвичей" с карбюраторными силовыми агрегатами от АКБ машин с современным инжекторным впрыском). Риск выхода из строя электроники у донора в этом случае повышается, особенно если мотор "раздающего" включен.

Нестандартные провода

Стартерные провода должны иметь сечение, выдерживающее пусковой ток не менее 150 А. А именно - рекомендуется, чтобы сечение было не меньше 16 мм.

В противном случае тонкие провода могут оплавиться. Кроме того, чем тоньше провод, тем меньшую мощность он может без существенных потерь передать от машины-"донора". В то же время, если вы используете для "прикуривания" тонкие провода, то используйте по паре тонких проводов как между "плюсами", так и между "минусами".

Кроме того, тонкие провода можно использовать для подзарядки без включения моторов и у "донора", и у "реципиента". Оно к тому же еще и безопаснее. Ведь если зажигание не включено ни у одной из машин, то резкие перепады напряжения, которые могут навредить электронике, исключены.

Понятно также, что провода должны быть в исправном состоянии - с качественными контактами на "крокодилах" и неповрежденной изоляцией. Старайтесь использовать провода средней или большой длины (около 3-5 метров). В противном случае вы можете столкнуться с неудобствами во время работы.