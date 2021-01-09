Лидер КНДР заявил о намерении укреплять отношения с Россией и Китаем

Северная Корея продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на съезде Трудовой партии, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По словам Ким Чен Ына, Пхеньян получил гарантию укрепления связей с Пекином. КНДР также стремится к новому прогрессу в отношениях с Москвой и "заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", - цитирует РИА Новости северокорейского лидера.

На съезде Ким Чен Ын также заявил, что ключом к улучшению отношений между Северной Кореей и Соединенными Штатами является отказ американской стороны от "враждебной политики".