Потрясений, плохих новостей, повторения 2020 года, что не смогут поехать в отпуск, а внуки не женятся… Это далеко не полный список того, чего хотели бы избежать собеседники "Российской газеты".

Собкоры "РГ" спросили людей разных возрастов в своих регионах, чего они ждут от 2021 года. Как уже писала "РГ", среди них были дети, подростки и молодежь. А сегодня мы расскажем о наших собеседниках от 35 лет до 70+. Этот опрос не претендует на срез общественного мнения. Но, как известно, в желаниях отражается не только то, чего человеку не хватает, но и его страхи, переживания.

Хочу здоровья на фоне счастья

Так получилось, что самые частые пожелания людей в возрасте 35+ объединил ответ 36-летнего Максима, преподавателя английского языка из Симферополя: "Желаю, чтобы новый год был не похож на предыдущий. И здоровья всем. А еще - отсутствия потрясений".

Конечно же, у остальных участников опроса, помимо этого, были еще и свои нюансы. Пусть хороших новостей будет больше, чем плохих, добавляет ровесница Максима - журналист Екатерина из Хабаровска. И чтобы наконец-то открыли границы и можно было поехать в отпуск, загадала продавец Ирина из Ижевска.

С ней солидарна ветеринар Гульназ (52 года, Уфа), которая тоже ждет полноценного отпуска: "Чтобы все хорошее вернулось, а плохое не возвращалось. Хочется здоровья на фоне счастья". Врач Ирина Валерьевна (58 лет, Нижний Новгород) от себя добавляет: "И не на даче, где у меня теплицы и саженцы. А в тихом итальянском или португальском городке".

Вместе с детьми мечтает о дальних путешествиях, которым мешает ковид, и Екатерина, бухгалтер из Ярославля. "Но для этого обязательно нужна стабильность", добавляет она. Это главное, соглашается Юрий (51 год, Новосибирск): "Жду, что в мире все успокоится, все катаклизмы останутся позади".

"Я, как и все остальные, жду окончания пандемии, - рассказал Руслан, юрист из Уфы, - Потом станет проще жить. По крайней мере, можно будет строить более конкретные планы на будущее. Пожелал бы себе и своим близким здоровья, прошлый год показал, что остальное не столь важно". Только о здоровье говорит Виктория, театральный режиссер из Крыма.

Отголосок пандемии слышится и в ответе Андрея, директора строительной фирмы (Нижний Новгород): "Желаю стране - подъема экономики, а себе - новых клиентов".

Мечтаю не стареть

Но есть и ответы, не связанные с пандемией. Елена, учитель из Нижнего Новгорода мечтает об умных учениках, чтобы в школе было меньше бюрократии и появились единые образовательные стандарты.

А Оксана (43 года, Новосибирск) так и заявила: "Хочу выглядеть моложе! И уже многое для этого сделала, и буду делать в этом году. Мечтаю, чтобы люди вообще перестали стареть". Увы! Наталья Александровна, пенсионерка из Калуги знает все проблемы старости. И потому мечтает, чтобы в 2021 году протезирование зубов в нашей стране стало бесплатным.

А есть желания и прямо противоположные. 65-летний Виктор из Карелии очень не хочет уходить на пенсию: "Даже не могу представить, как сидеть дома без дела. Поэтому надеюсь, что в этом году со мной заключат договор. И я снова буду трудиться". Зато Людмила (63 года, Самара) иного мнения: "Не хочу работать! Хочу спокойствия".

Наше всё

Очень большой блок ответов - о внуках и детях. Многие земляки наших собкоров, например, хотят, чтобы дети поменьше в компьютерах сидели и чаще бывали на улице. Но есть желания и поконкретнее.

Тамаре 73 года, живет в Уфе и давно на пенсии. Очень надеется, что в этом году все ее трое внуков сыграют свадьбы, которые отложили из-за пандемии. "Хочется погулять на славу!", - восклицает бабушка. Ирина (инженер, 54 года, Хабаровск) тоже желает дочке найти свое счастье. А бабушка Вера (84 года, Новосибирск) очень хочет, чтобы "внучка, поняла, чего она в жизни хочет, и чтобы все ей удалось".

Желают детям найти работу. А себе - чаще видиться с ними и внуками. И чтобы сил хватало помогать всем. "Только крепкими отношениями и прочна российская семья", считают наши собеседники. У Натальи (65 лет, Белгород) три сестры и брат. "Жизнь разбросала нас по разным уголкам нашей большой страны, - рассказала она. - У каждого дети, внуки, заботы и хлопоты. Только родными мы быть не перестали. Очень часто общаемся. Освоили новомодные мессенджеры. Только очень хочется посидеть за большим столом и поговорить вживую".

Переживем и это!

Ирина, 64 года, Астрахань: Я верю, нас ждут лучшие времена. Каждое поколение проходит через испытания: войны, репрессии, разруху, распад страны. А у нас - коронавирус. Переживем и это!