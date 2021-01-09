Спасатели обнаружили тело женщины под лавиной в Норильске

Тело женщины обнаружено на месте схода лавины в Норильске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В 03:22 мск обнаружена "пострадавшая женщина без признаков жизни, поисково-спасательные работы продолжаются", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Сход лавины произошел в пятницу в 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. Спасатели извлекли из-под лавины 15-летнего подростка. Он был доставлен в районную больницу с переломами и обморожениями. Под снегом могут еще находиться люди.