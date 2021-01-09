В Норильске допускают повторный сход лавин у горнолыжной базы

В районе горы Отдельная, где снегом завалило несколько построек на горнолыжной базе, возможен новый сход лавин, сообщают местные власти.

"Управление ГО и ЧС Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, реки Талнах", - сообщается на сайте администрации Норильска.

Напомним, что под снегом в результате схода лавины оказались несколько домиков, в одном из которых, по предварительным данным, находится семья из четырех человек. Из-под завалов удалось извлечь несколько человек, о состоянии здоровья которых пока нет данных.