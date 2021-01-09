В Норильске объявили день траура по погибшим под лавиной

В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим при сходе лавины рядом с горнолыжной базой "Гора Отдельная" в поселке Талнах.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. исполняющего полномочия главы города Андрей Малков, выразив также соболезнования семьям и близким людям погибших.

В день траура приспустят флаги города и отменят увеселительные мероприятия. Теле- и радиокомпаниям рекомендовали убрать из эфира развлекательные программы.

Напомним, лавина сошла в ночь на 9 января и засыпала пять домиков, в одном из которых были люди. Под завалами нашли три тела, еще один пострадавший - подросток - госпитализирован в тяжелом состоянии.

Некоторое время сохранялась угроза повторного схода, однако после обследования склонов МЧС отменило тревогу.