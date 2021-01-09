В Карелии к поискам шестилетнего мальчика подключатся водолазы

В Карелии продолжаются поиски шестилетнего мальчика из поселка Хелюля. Идут уже тринадцатые сутки. В Сортавальском районе ждут на помощь группу московских и петербургских водолазов.

Об этом сообщили в субботу в группе в соцсети по поиску мальчика. Ребенка, который бесследно исчез 28 декабря прошлого года, ищут и многочисленные волонтеры. Они уже обошли окрестности.

В настоящее время на месте работают специалисты республиканской поисково-спасательной службы, отрабатывая версию регионального Следственного комитета - мальчик, скорее всего, утонул в реке Тохмайоки. Он любил кормить там уток.

Следком возбудил уголовное дело об убийстве. Его взял под личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В работах на реке используют гидролокатор бокового обзора, водолазный телевизионный комплекс. Каждый рабочий день водолазы совершают порядка четырех погружений в реку. Дно проверяют из лодки с использованием двух камер с инфракрасной подсветкой. Ведется поиск и с воздуха.

Пока безрезультатно. Водолазы и дайверы из Москвы и Петербурга начнут поиски ребенка в реке Тохмайоки 10-11 января.