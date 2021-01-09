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Рубрика: Общество

Вильфанд: Холодный арктический воздух надвигается на ряд регионов России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Арктический воздух впервые за зиму начнет поступать на территорию европейской части России, что приведет к по-настоящему зимним морозам. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, на европейской территории страны, особенно в ее северной и центральной частях, погода будет возвращаться к зимнему режиму. "Связано это с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс", - цитирует ТАСС метеоролога. Вильфанд уточнил, что до сих пор арктический воздух практически не достигал центра России.

Похолодание начнется уже в субботу и будет повсеместным, а к воскресенью температура достигнет своей климатической нормы. Понизится температура в Санкт-Петербурге, Архангельске, Коми, Новгороде, Твери, Смоленске, Иваново, заключил синоптик.

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