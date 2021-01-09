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09.01.2021 19:49
Рубрика: Происшествия

В Сочи оштрафовали виновника лесного пожара рядом с аэропортом

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Сочи полиция составила административный протокол и оштрафовала местного жителя - 36-летнего мужчину - за нарушение требований пожарной безопасности. Как выяснилось, он сжигал траву и листву на своем земельном участке, но в результате огонь перекинулся на лесной массив.

Фото: iStock
В Сочи пять человек задержаны по подозрению в поджогах леса

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", в Сочи природный пожар подобрался к аэропорту - горела сухая трава. Огонь вспыхнул рано утром. По словам очевидцев, еще в темное время суток на склоне горы появилась стена огня, и она медленно ползла к аэропорту Сочи.

Тем временем в полицию Сочи поступило сообщение от работника национального парка о том, что в селе Бестужевское произошло возгорание травы. Это село находится как раз напротив аэропорта города-курорта.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции Адлерского района Сочи и МЧС установили, что 36-летний местный житель в селе Бестужевское сжигал мусор, листву и траву на своем земельном участке, - сообщили в пресс-службе краевого главка МВД. - В результате огонь перекинулся на соседний участок, а впоследствии - в лесной массив. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров".

На мужчину составили административный протокол по статье "нарушение пожарной безопасности" и оштрафовали. Сейчас этот пожар, охвативший лес рядом с аэропортом Сочи, потушен.

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