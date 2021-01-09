Россиян не было на борту упавшего в Индонезии самолета

По данным дипломатов, посольство незамедлительно сделало официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии относительно российских граждан.

"По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения", - сообщили в диппредставительства в Facebook.

Диспетчеры аэропорта Джакарты спустя четыре минуты после вылета потеряли связь с Boeing 737-524 индонезийской компании Sriwijaya Air, совершавшей рейс в город Пантианак в провинции Западный Калимантан. Позднее новостной портал Detik со ссылкой на представителя местных властей информировал, что пассажирский самолет на борту упал в Яванское море у острова Лаки близ Джакарты.

Министр транспорта Индонезии подтвердил информацию о падении лайнера. Позже он сообщил, что на борту лайнера находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.