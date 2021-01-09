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09.01.2021 16:59
Рубрика: Власть

Сенаторы РФ оценили готовность Киргизии к президентским выборам

Текст: Галина Мисливская
По мнению членов Совета Федерации, власти Киргизской Республики основательно подготовились к проведению досрочных выборов президента, а манипуляции с голосами на участках невозможны. С такими заявлениями выступили в субботу российские сенаторы, прибывшие в Бишкек для наблюдения за ходом голосования по линии межпарламентских организаций.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Избирательные участки откроются 10 января. 9 января в республике "день тишины".

"Присутствие российских сенаторов в составе различных миссий наблюдателей, в том числе и в Киргизии, - свидетельство высокого авторитета, которым обладают наши парламентарии в международных организациях", - считает глава российской делегации, зампред комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, его слова приводит пресс-служба СФ.

"Мы беседовали с руководителями государственных органов, а также встречались с кандидатами в президенты, - рассказал первый замглавы комитета СФ по федеративному устройству Андрей Шевченко. - Можем сообщить, что республика серьезно готовится к проведению выборов. По итогам встреч получена исчерпывающая информация о текущей внутриполитической ситуации". Завтра, по его словам, сенаторы планируют "непосредственно на участках пристально отслеживать прозрачность выборного процесса и его соответствие действующим нормам международного права".

Его коллега, член комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, отметил эффективность новых технологий, которые используются на выборах в Киргизии. "Каждый избиратель проходит биометрическую идентификацию, на каждом избирательном участке стоят автоматические системы - электронные урны, это исключает какие-то манипуляции", - цитирует ТАСС его заявление.

Кроме того, власти Киргизии постарались устранить недочеты законодательства, которые привели к нарушениям на парламентских выборах в октябре прошлого года, добавил сенатор. В частности отменили норму, позволяющую менять избирательный адрес. Владимир Круглый выразил надежду, что принятые изменения "позволят избежать нарушений, которые были на прошлых выборах, и выборы пройдут на высоком уровне и будут признаны народом".

Ранее в субботу члены российской делегации встретились с исполняющим обязанности президента Киргизии Талантом Мамытовым, посетили киргизский МИД и возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.

Международные наблюдатели отметили готовность Киргизии к выборам президента

Группа российских сенаторов прибыла в Бишкек 8 января для наблюдения за досрочными выборами президента Киргизии, которые пройдут в воскресенье 10 января. На этот пост претендуют 17 человек.

Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года после многодневных акций протеста и массовых беспорядков, которые были вызваны недовольством ряда политических сил итогами парламентских выборов.

Также 10 января в Киргизии пройдет референдум по вопросу о форме правления - президентской или парламентской.

За ходом голосования будут следить более 300 международных наблюдателей из 44 государств и 34 международных организаций. Российские сенаторы представляют здесь структуры СНГ, ОДКБ, ШОС, а также Союзного государства Беларуси и России.

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