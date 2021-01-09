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Рубрика: В мире

У спикера палаты представителей США при атаке на Капитолий украли ноутбук

Текст: Максим Макарычев

Во время осады Капитолия в среду из офиса спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси был украден ноутбук, сообщил в пятницу один из ее помощников. По словам Дрю Хэммилл, ноутбук использовался для презентаций. Он отказался сообщить какие-либо подробности, сообщает Reuters.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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После того, как здание Капитолия было расчищено от протестующих, законодатели и сотрудники аппарата конгресса сообщили о кражах электронных устройств из офисов законодательного органа. Так, сенатор-демократ Джефф Меркли написал в Twitter, что из его офиса забрали ноутбук. Протестующие, ворвавшиеся в Капитолий, разместили несколько своих фотографий с использованием телефонов сотрудников конгресса и различных других устройств. Один репортер правого издания Blaze опубликовал фотографию того, что якобы было ноутбуком из офиса Пелоси, а также электронные письма, которые были на его экране.

Между тем в пятницу был арестован мужчина, которого сфотографировали сидящим, положив ногу на стол в рабочем кабинете Пелоси в Капитолии, заявили представители правоохранительных органов. 60-летний Ричард Барнетт из Граветта, штат Арканзас, был взят под стражу в своем родном штате по федеральным обвинениям в насильственном проникновении и краже государственной собственности, сообщает NBC News со ссылкой на представителя министерства юстиции. Также в пятницу в связи с беспорядками у Капитолия обвинили конгрессмена штата Западная Вирджиния, республиканца Деррика Эванса, который записал, а затем удалил видео, на котором он присоединяется к толпе. Подано прошение о его отставке.

Еще в среду днем репортер New York Times написал в Twitter, что разговаривал с Барнеттом после того, как увидел его в офисе Пелоси. "Я оставил четвертак на ее столе", - сказал корреспонденту Ричард Барнетт, которого СМИ прозвали "бунтарь Капитолия". Обычный работяга, независимый подрядчик по стеклу и остеклению, он лишился средств к существованию во время пандемии. Однако оказался в числе счастливчиков: получил в апреле прошлого года ссуду в размере 9300 долларов в рамках Программы защиты зарплаты, направленной на то, чтобы помочь малым предприятиям пережить ограничения из-за COVID. В своем заявлении на получение ссуды 60-летний Барнетт сказал, что заем "поможет ему сохранить одну работу", предположительно его собственную. Расчет ссуды был основан на общих расходах на годовую заработную плату Барнетта на его предприятии в размере 44 640 долларов.

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