Умер режиссер "Парка Горького" и бондианы Майкл Эптед

Британский и американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Майкл Эптед скончался 7 января в Лос-Анджелесе на 80-м году жизни.

Об этом передает LAT со ссылкой на подтверждение от представителя кинематографиста. Подробности и причина смерти не называются.

Майкл Дэвид Эпстед родился 10 февраля 1941 года в Эйлcбери. После школы изучал право и историю в Кембридже.

Как режиссер дебютировал в 60-е на ТВ, сняв, в частности, несколько эпизодов знаменитой "мыльной оперы" "Улица коронации".

На дальнейшем счету - "Агата" 79-го, байопик про Агату Кристи, "Дочь шахтера" - экранизация автобиографии кантри-певицы Лоретты Линн, детектив с Хёртом "Парк Горького", "Гориллы в тумане", лента бондианы "И целого мира мало", "Энигма", "Покоритель зари" из "Хроник Нарнии". Как актер снялся у Лэндиса в комедии "Шпионы как мы".