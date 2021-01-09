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Умер режиссер "Парка Горького" и бондианы Майкл Эптед

Новости
    09.01.2021, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/empiremagazine Фото: twitter.com/empiremagazine
Фото: twitter.com/empiremagazine

Британский и американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Майкл Эптед скончался 7 января в Лос-Анджелесе на 80-м году жизни.

Об этом передает LAT со ссылкой на подтверждение от представителя кинематографиста. Подробности и причина смерти не называются.

Майкл Дэвид Эпстед родился 10 февраля 1941 года в Эйлcбери. После школы изучал право и историю в Кембридже.

Как режиссер дебютировал в 60-е на ТВ, сняв, в частности, несколько эпизодов знаменитой "мыльной оперы" "Улица коронации".

На дальнейшем счету - "Агата" 79-го, байопик про Агату Кристи, "Дочь шахтера" - экранизация автобиографии кантри-певицы Лоретты Линн, детектив с Хёртом "Парк Горького", "Гориллы в тумане", лента бондианы "И целого мира мало", "Энигма", "Покоритель зари" из "Хроник Нарнии". Как актер снялся у Лэндиса в комедии "Шпионы как мы".

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