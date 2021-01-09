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Рубрика: Культура

В Доме музыки откроется Московский Рождественский фестиваль

Текст: Северьян Цагарейшвили
Традиционный зимний фестиваль Дома музыки состоится в этом году в Москве уже в одиннадцатый раз. Концерты пройдут в Светлановском зале с 14 по 24 января с публикой.
Фото: Лена Балакирева/ пресс-служба ММДМ Фото: Лена Балакирева/ пресс-служба ММДМ
Фото: Лена Балакирева/ пресс-служба ММДМ

Рождественский фестиваль, появившийся в Москве в 2010-м году по инициативе Владимира Спивакова и митрополита Иллариона, каждый год проводит серию концертов, открывающих публике мир христианской музыкальной культуры. В его афише всегда представлены и шедевры великих композиторов, и рождественские песни, и гимны, и малоизвестные сочинения, и мировые премьеры. В этом году из-за пандемии на фестиваль не смогут приехать иностранные участники. Но известные российские коллективы и исполнители представят разнообразную программу, позволяющую окунуться в атмосферу католического и православного рождества.

Фото: Наташа Разина/ Пресс-служба Мариинского театра
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Одно из главных событий фестиваля в этом году - исполнение грандиозной оратории Феликса Мендельсона "Илия", которая прозвучит 20 января в исполнении Национального филармонического оркестра России (НФОР) под управлением Арсентия Ткаченко, "Мастеров хорового пения" и солистов. Эту ораторию, написанную на канонические тексты о ветхозаветном пророке, в Москве можно услышать нечасто: как раз летом ее планировал исполнить в Зале Чайковского Госоркестр им. Е.Ф. Светланова, но из-за ограничений концерт пришлось отменить. Теперь это одно из последних крупных творений Мендельсона, отсылающее к классическим образцам ораторий Генделя и Баха, можно услышать в Светлановском зале. Но здесь сложные полифонические формы, монументализм сочетаются с пленительными песенно-романсовыми фрагментами, свойственными Мендельсону.

Как всегда, особое место в афише фестиваля занимают концерты детских хоров: нежное, серебристое звучание их голосов, "ангельское" пение создают неповторимую атмосферу Рождества. Событием прошлого, юбилейного, фестиваля было выступление Хора Мальчиков монастыря Монсеррат в Каталонии, а в этом году состоится дебют Хора мальчиков легендарного хорового училища им. М.И. Глинки под руководством Владимира Беглецова: 16 января в исполнении юных певцов прозвучат сочинения Чайковского и Рахманинова, а также народные песни.

Также впервые в рамках фестиваля пройдет концерт светской органной музыки: 17 января органистка Людмила Голуб представит транскрипции концертов Вивальди и фуги на темы современников Баха.

Фото: "Рокестра Лайв"
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В программе Рождественского фестиваля по традиции примут участие и ведущие российские церковные хоры: 14 января на открытии фестиваля Московский Синодальный хор, отмечающий свое 300-летие, представит яркую программу, включающую духовную музыку Чайковского, Рахманинова, Гречанинова, Дегтярева, Чеснокова, Голованова, а 21 января с большой программой выступит Хор Московского Сретенского монастыря. Финалом фестиваля станет исполнение "Торжественной мессы" Бетховена НФОР под управлением Владимира Спивакова, "Мастерами хорового пения" и солистами (24 января). Это сочинение, считающееся образцом позднего бетховенского стиля, создает ощущение вселенской радости и одновременно философской глубины, которые так необходимы в наше сложное время.

Прямая речь
Фото: Лена Балакирева/ пресс-служба ММДМ

Владимир Спиваков, художественный руководитель фестиваля, президент Дома музыки

- Мы с радостью открываем Рождественский фестиваль. Нам всем важно сегодня вспомнить о постулатах христианского гуманизма, о ценностях жизни, о милосердии и любви, без которых невозможно вынести выпадающие на долю человека тяготы и лишения. Мы неизменно верим в то, что возвышенная музыка дает духовную опору всем, кто приобщается к ней.

Между тем, более подробно познакомиться с программой фестиваля можно здесь.

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