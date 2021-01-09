В России появится новый дорожный знак

Знак, предупреждающий о камерах фотовидеофиксации нарушений, появится на дорогах с 1 марта. До сих пор об этом предупреждали информационные таблички. Однако в городах и селах о камерах будут предупреждать только интернет-ресурсы. Опубликовано соответствующее постановление правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения.

Этими изменениями вводится знак 6.22. Как знак выглядит - пока неизвестно. Согласно поправкам устанавливать его будут вне населенных пунктов за 150 - 300 метров до начала зоны контроля автоматических комплексов. В населенных пунктах он будет устанавливаться только со знаками, предупреждающими о начале населенного пункта. То есть на въезде в города и села.

Сейчас о комплексах фотовидеофиксации предупреждают таблички 8.23. Но с установкой табличек возникла проблема. Дело в том, что их можно устанавливать только вместе со знаком. Камера может фиксировать различные нарушения, например, контролировать движение по своей полосе. Если табличка размещается под знаком, предупреждающим об ограничении скорости - она вводит водителя в заблуждение. С другой стороны, камера может быть установлена на участке, где вообще нет знаков ограничивающих скорость. В правилах прописано ограничение 90 км/ч вне населенных пунктов. Получается, что если на таком участке установить передвижной комплекс, то вместе с ним надо ставить и знак с табличкой. Знак, в отличии от таблички, можно устанавливать самостоятельно.

Напомним, что предупреждать водителей о работающих автоматических комплексах поручил президент России. Решение о введении нового знака было принято по итогам заседания Госсовета РФ в июне 2019 года. А о том, где и как эти знаки устанавливать споры шли постоянно.

С одной стороны, например, в Москве, где установлены тысячи камер, ставить знак перед каждой кажется бессмысленным. Но эксперты считают иначе. Они напоминают, что камеры должны устанавливаться только на опасных участках дорог. Предупреждение о камере, также предупреждает водителя о возможной опасности на дороге. Новая редакция правил размывает эти понятия. Все дороги в населенных пунктах превращаются в опасные, а где конкретно водителю надо быть готовым к неожиданностям, становится неизвестным.

Конечно, это сэкономит бюджеты населенных пунктов. Но вряд ли от этого будет польза безопасности дорожного движения.

Конечно, вся информация о местах дислокации камер есть в интернете. Однако водитель во время движения пользоваться интернетом не имеет права. Да и не у всех водителей он есть. Так что въезжая в населенный пункт, водителям надо быть готовым к тому, что о камерах его предупреждать не будут, раз уже предупредили на въезде.

Нынешние информационные таблички будут отменены с 1 сентября этого года.