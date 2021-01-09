Все проблемы пневмоподвески: комфорт в движении или разорение на сервисе?

Пневмоподвеска давно и прочно вошла в класс премиальных автомобилей, а также потихоньку уже пробирается в среднеценовой сегмент. Для одних моделей это обязательный атрибут обеспечения комфорта, для других - необходимая опция изменения клиренса и преодоления бездорожья.

Правда, есть одно но: система рано или поздно выходит из строя. Особенно велик риск "попасть" на непредвиденный ремонт при покупке возрастных премиум-внедорожников, цены на которые своей доступностью порой кружат голову неопытным автомобилистам. Рассказываем, с какими проблемами пневмоподвески может столкнуться невнимательный покупатель.

Для начала стоит понимать, что такое пневмоподвеска и как она работает. На самом деле все довольно просто: компрессор нагнетает воздух в специальный баллон (ресивер), который по сигналам датчиков и ЭБУ через систему трубопроводов и клапанных блоков распределяет воздух по четырем пневмоэлементам.

Последние располагаются или порой даже интегрированы в систему передней и задней подвесок, например, в стойки. В зависимости от программы управления и, соответственно, уровня подкачки пневмоэлементов кузов автомобиля поддерживается на одинаковой высоте вне зависимости от загрузки или же, наоборот, высота регулируется в зависимости от задач.

В принципе, учитывая относительную простоту, в идеальных условиях работы ломаться в пневмоподвеске особо нечему, что часто подтверждают заботливые владельцы автомобилей, выезжающие на своих авто без особых проблем и 200 тыс.км. К сожалению, идеальными эти условия бывают крайне редко, а добавляют проблем сами собственники, игнорирующие профилактические меры, в результате чего узлы пневмоподвески выходят из строя.

Главный и самый дорогой источник беспокойств - собственно, компрессор. Поскольку расположен этот агрегат чаще всего под днищем, даже с учетом наличия кожухов, на него всегда летит вся дорожная грязь, соль и всевозможные химикаты, которые способствуют возникновению коррозии.

В результате перегнивают контакты, портится проводка и деталь выходит из строя. Кроме того, засохшая со временем на компрессоре грязь приводит к его перегреву, чтобы происходит даже чаще. Третий фактор - физическое воздействие: владельцы внедорожников порой задевают компрессор на бездорожье, а нерадивые механики на сервисе иногда умудряются упереть в компрессор "лапу" подъемника. При этом, если вам при диагностике "приговорили" компрессор, готовьтесь платить, ибо стоит он в зависимости от модели авто иногда до ста тысяч рублей.

Что касается ресивера, то есть накопительного баллона, то его основной проблемой является именно коррозия, причем в конкретном месте. Баллон также расположен снизу авто практически в упор к днищу кузова, и если с видимой стороны грязь с него часто смывают, то как раз в щели между полом машины и баллоном она остается навсегда, постепенно съедая металл, в результате чего ресивер начинает травить. Одна радость: на фоне стоимости компрессора ресивер - не очень дорогая деталь.

Распространенной проблемой автомобилей с пневмоподвеской является выход из строя пневмоэлементов. Даже на относительно современных машинах они как правило объединены с амортизатором в единую деталь, что резко увеличивает стоимость замены, однако и отдельные стоящие сути неисправности они не меняют.

Внешне пневмоэлементы представляют собой резиновые подушки, которые в зависимости от нагнетаемого в них воздуха, надуваются или сдуваются, образуя складки. Так вот, попадаемые в эти складки все те же грязь, песок и химикаты со временем перетирают резину, выпуская воздух.

В результате автомобиль начинает приседать на ту или иную сторону, причем, компрессор будет изо всех сил стараться компенсировать постоянно падающее давление и со временем от перегрузки также выйдет из строя. Так что затягивать с заменой подушек ни в коем случае нельзя. Стоят пневмоэлементы, опять же в зависимости от модели, немало. Некоторые автомобили штатно или в виде опции имеют пыльники пневмоподушек, которые настоятельно рекомендуется устанавливать, ибо они реально позволяют надолго сохранить детали в безопасности.

Самой безобидной проблемой пневмоподвески является выход из строя датчиков положения кузова. Внешне они представляют собой эдакое коромысло или локтевой сустав с потенциометром, один конец которого крепится к рычагу подвески, а другой - к шасси. Чаще всего они глючат по двум причинам - или из-за отгнивания контактов или проводки, или из-за закисания шарнира. Опять же, самой частой причиной этого является невычищенная из механизмов грязь.

Выводы

Пневмоподвеска сама по себе не так страшна в обслуживании, как многие боятся. Главный враг ее деталей - не разбитые российские дороги, а грязь и беспечные владельцы, которые игнорируют профилактические работы, в первую очередь, регулярную детейлинговую мойку, включающую хотя бы снятие колес.

Так что при выборе возрастной машины с пневмоподвеской смотрите на хозяина: если человек явно был педантом, то риск проблем резко сокращается, а если у машины полуубитый салон, поцарапанный со всех сторон кузов и явные признаки внедорожных вылазок (например, мятая защита картера), на авто стоит смотреть вдвое внимательнее.