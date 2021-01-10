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10.01.2021 20:44
Рубрика: Экономика

Проверка счетом

Банкам запретили отказывать в обслуживании без объяснения причин
Текст: Ирина Алпатова, Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом в другом банке. Банк должен будет сначала запросить дополнительные документы, подтверждающие чистоту происхождения средств, и только не получив их, сможет отказать клиенту в обслуживании. Закон об этом публикует "Российская газета".
Глаза, брови и нос - такие теперь банковские документы. Фото: РИА Новости Глаза, брови и нос - такие теперь банковские документы. Фото: РИА Новости
Глаза, брови и нос - такие теперь банковские документы. Фото: РИА Новости

Документ направлен на исключение возможности злоупотреблений со стороны банков при подозрениях, что клиент вовлечен в отмывание преступных доходов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Меняются правила контроля за снятием наличных и денежными переводами

Согласно закону банки будут обязаны назвать клиенту в течение пяти рабочих дней причины отказа в открытии счета или проведении операции, если отказ связан с выполнением требований антиотмывочного законодательства. Кроме того, с 10 до семи дней сокращен срок рассмотрения банком обращения клиента об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или открытии вклада.

Закон "поднимает" решения по отказам на уровень руководителя банка или специально уполномоченного им лица и в то же время освобождает банк от гражданско-правовой ответственности за такие решения.

Если клиенту удалось в суде добиться отмены решения об отказе в открытии счета или о разрыве договора обслуживания, банк обязан незамедлительно сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это будет означать скорейшее исключение клиента из "черных" списков отказников.

Кроме того, в 2021 году россияне смогут проходить удаленную идентификацию и получать финансовые и государственные услуги с помощью биометрии. Наличие данных одновременно в Единой биометрической системе (ЕБС) и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит получать услуги без предъявления паспорта. Закон об этом также публикует "Российская газета".

Закон о расширении сфер применения биометрии дает возможность запустить новые массовые сервисы на ее основе, рассказали "РГ" в Ростелекоме, который выступает оператором ЕБС. Станут возможными оплата "по лицу", проход на стадионы и в транспорт, оплата в вендинговых автоматах, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях и подписание договоров с мобильными операторами, сервисы для нотариусов и судопроизводства и другие.

С принятием закона также появится возможность регистрировать граждан в Единой биометрической системе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

"Эти и другие сценарии использования Единой биометрической системы позволят сделать сервисы, которыми граждане пользуются ежедневно, еще более удобными, бесконтактными и безопасными, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Благодаря новому закону Единая биометрическая система в связке с ЕСИА может стать аналогом паспорта гражданина РФ", - отметили в организации.

Фото: istock
Налог на доход по банковским вкладам: кому, когда и как платить

До 1 января 2021 года использование ЕБС было ограничено - можно было открыть банковский счет или оформить кредит, но собирать биометрические данные могли лишь банки с базовой лицензией. Новый закон предоставит таким банкам право, а не обязанность, как сейчас, собирать биометрические данные в ЕБС. А банки с универсальной лицензией будут обязаны предоставить клиентам - физическим лицам возможность открывать счета и оформлять рублевые кредиты без личного присутствия (после проведения идентификации клиента). Банки смогут размещать сведения о клиенте в Единой биометрической системе только с его согласия и на безвозмездной для него основе.

Условия сбора биометрии будет устанавливать ЦБ. Также регулятор сможет накладывать запрет на идентификацию через биометрию, если организация неоднократно нарушит антиотмывочное законодательство.

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